Beste cijfers met 15.000 tot 17.500 kilo melk per hectare

Bedrijven met 15.000 tot 17.500 kilo melk per hectare realiseren de laagste uitstoot aan CO2-equivalenten en tegelijkertijd het hoogste saldo per koe.

Dat blijkt uit een analyse van de duurzamheidsreportages door accountantskantoor Flynth voor melkvee100plus.

CO 2 -equivalenten is een maat om gassen te meten en vergelijken. De melkveehouder draagt ongeveer 6,5% bij van de uitstoot uit de landbouw, met name in de vorm van koolstofdioxide (CO 2 ), lachgas (N 2 O) en methaan (CH 4 ).

Uitstoot van emissie wordt uitgedrukt per bedrijf, buiten het bedrijf en het totaal. Alles bij elkaar opgeteld is in 2019 de gemiddelde uitstoot 14.243 CO 2 -equivalenten per koe. Bij bedrijven met 15.000 tot 17.500 kilo melk per hectare is dat 13.677 CO 2 -equivalenten. Per ton melk ligt het optimum tussen de 15.000 en 25.000 kilo melk.

Zelfvoorzienendheid voor voer

De beste uitstootcijfers worden dus gerealiseerd bij een zelfvoorziendheid voor voer. Er is dan tevens sprake van het hoogste saldo, namelijk € 2.139 per koe ten opzichte van € 2.047 gemiddeld of € 1.838 bij de bedrijven met de laagste intensiteit en melkproductie.

Door een optimale bedrijfsopzet kan een deel van de bedrijven al aan de verplichting voldoen. Gezien de beperkte financiële ruimte adviseert Flynth om goed te kijken naar maatregelen die niet alleen de uitstoot verlagen maar ook positief uitpakken voor het saldo.

Voor de verlaging van de methaanuitstoot zet methaanarm mengvoer volgens eerder onderzoek van Wageningen University & Research de meeste zode aan de dijk. Een verlaging van 0,035 CO 2 per 1.000 kilo melk is voor een bedrijf met een miljoen kilo melk 35 kilo CO 2 per jaar.

Investering in zonne-energie

Bij de CO 2 -uitstoot is een investering in zonne-energie het meest effectief. Een bijkomend voordeel is dat het ook voor het inkomen het meest positief doorwerkt. Hierbij een grote kanttekening dat de uitwerking per bedrijf heel verschillend kan zijn.