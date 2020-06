Bel Leerdammer heeft de melkprijs over de maand mei met € 1,58 per 100 kilo verlaagd.

Daarmee komt de kale prijs uit op € 32,53 per 100 kilo, de maximale prijs op € 35,78 per 100 kilo.

Deze prijzen zijn exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. Verder gelden ze bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo.

Bel Leerdammer beweegt zich met genoemde verlaging tussen FrieslandCampina en DocKaas in, die in mei achtereenvolgens met € 1,50 en € 1,60 per 100 kilo verlaagden.