Alternatief veevoerplan voor stikstofreductie melkvee

Melkveehouderijorganisaties komen met een alternatief voor het veevoerplan in het kader van stikstofreductie.

Belangenorganisaties in de melkveehouderij hebben een alternatief voor de niet onomstreden veevoermaatregel in het kader van de stikstofaanpak.

Stikstofreductie beschikbaar stellen voor woningbouw

Agractie, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Netwerk Grondig, Dutch Dairymen Board en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt stellen voor de gerealiseerde stikstofreductie in krachtvoer (vanuit trend) ten opzichte van referentiejaar 2018 voor de tweede helft van 2020 in te boeken en beschikbaar te stellen voor onder andere woningbouw. Hiermee wordt de tijdelijke voermaatregel overbodig.

Hiermee borduren de sectorpartijen voort op de plannen die eerder door het Landbouw Collectief op tafel zijn gelegd bij het ministerie. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft een dergelijke aanpak toen afgewezen, vanwege de juridische houdbaarheid.

Agractie: ‘Meer stikstofwinst’

Het donderdagmiddag gedeelde alternatief is volgens Bart Kemp van Agractie wél juridisch houdbaar. “Volgens de juristen die wij hebben geraadpleegd, experts op het gebied van omgevingsrecht en de Habitatrichtlijn, is dit plan zelfs juridisch sterker dan de plannen die er nu liggen. En daarbij kunnen we hiermee ook nog eens meer stikstofwinst boeken: 0,5 Kton stikstof in 2020.” Het stikstofplan van het ministerie rekent op emissiereductie van 0,2 Kton.

Naast deze oplossing voor de korte termijn wil de sector ook toe naar een structureel werkbare maatregel voor langere termijn, waarbij afspraken worden gemaakt om te komen tot een hogere eiwitefficiëntie in het totale rantsoen.

Lager ruw eiwitgehalte in rantsoen

De boeren leggen donderdagmiddag het alternatieve plan voor tijdens een ambtelijk overleg op het ministerie. Het alternatief biedt ruimte aan melkveehouders en voeradviseurs om het rantsoen vast te stellen. De sector verlaagt op die manier het ruw eiwitgehalte in het rantsoen met 3 gram per kilo droge stof.

Vanaf 2021 kan, wat de boeren betreft, ook gestuurd worden op stikstofreductie op bedrijfsniveau, ook gecombineerd met bijvoorbeeld weidegang om de stikstofefficiëntie te verhogen.

Een eerdere versie van het plan circuleerde eerder deze week in boerenkringen, welke donderdag door DDB ontkracht is. “Er wordt continu gewerkt aan dit plan. Sommige voorstellen, onder andere over de borging van de inzet, die wel op papier worden gezet, worden later weer afgeschoten”, licht DDB-bestuurslid Jan Aantjes toe.