Royal A-ware houdt haar kale melkprijs voor juni gelijk op € 31,44 per 100 kilo.

De maximale melkprijs blijft € 36,19 per 100 kilo. Dit maakte de onderneming bekend aan haar leveranciers. Genoemde prijs is exclusief btw en geldt bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL.

De biologische melkprijs voor juni gaat met € 0,75 omhoog naar € 47,61 per 100 kilo.