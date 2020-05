Vreugdenhil verlaagt melkprijs met € 1,87

Vreugdenhil Dairy Foods verlaagt de melkprijs april met € 1,87 per 100 kilo naar € 32,77 standaard en € 34,87 maximaal.

Dit is de melkprijs bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, ex btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdragen voor ZuivelNL. De biologische melkprijs gaat bij dezelfde condities met € 1,23 omlaag naar € 52,39 per 100 kilo.

Gemiddelde basis-melkprijs € 35,84 per 100 kilo

Gemiddeld tot en met april betaalt Vreugdenhil een basis-melkprijs uit van € 35,84 per 100 kilo. Ter vergelijking: FrieslandCampina betaalt over dezelfde periode gemiddeld € 35,34 per 100 kilo uit. Vergeleken met vorig jaar en gecorrigeerd voor de nieuwe standaardgehaltes betaalt FrieslandCampina over de eerste vier maanden 93 cent per 100 kilo minder dan vorig jaar, terwijl Vreugdenhil gemiddeld € 2,35 per 100 kilo meer betaalt.