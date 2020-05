Stabiele melkprijs in 2019 bij Molkerei Ammerland

De Noord-Duitse zuivelaar Molkerei Ammerland heeft in 2019 meer omzet gedraaid en wist ook het resultaat te verbeteren. Dat blijkt uit het jaarverslag van deze coöperatie, die met een vorig jaar naar ruim 1,9 miljard kilo gegroeide melkplas tot de grotere zuivelconcerns in de Bondsrepubliek behoort.

In 2018 was de melkplas 1,8 miljoen. De groei is te danken aan opname van nieuwe leveranciers in het concern en aan een hogere productie op de afzonderlijke bedrijven. Aan het begin was het aantal coöperatieve leveranciers niettemin gedaald naar 1.992, maar wel zijn tevens inmiddels weer nieuwe leden geworven om de gondstofaanvoer de komende jaren te waarborgen. Gemiddeld wordt ongeveer 1 miljoen kilo per bedrijf geleverd.

Het concern zag de omzet toenemen naar € 998,6 miljoen tegen € 916,8 miljoen in 2018. De nettowinst komt op ruim € 6 miljoen: een fractie meer dan in het voorafgaande jaar.

Gemiddeld uitbetaalde melkprijs

De gemiddeld aan de leden/leveranciers uitbetaalde melkprijs bedroeg € 34,68 per 100 kilo met 4% vet en 3,4% eiwit. In 2018 betaalde Ammerland € 34,62. Voor alleen gangbare melk was de prijs in 2019 krap € 34. Dat is € 0,50 minder in vergelijking met het voorafgaande jaar. “Helaas was het niet mogelijk de melkprijs te verhogen, omdat de opbrengsten van boter sterk gedaald zijn”, legt directievoorzitter Herbert Heyen uit. Desondanks behoorde Ammerland in vergelijking met de concurrentie bij de beter betalende Duitse zuivelaars.

Coronacrisis

Zoals het er nu naar uitziet zit er ook in het lopende jaar geen hogere melkprijs in. In hoeverre die duidelijk lager gaat uitpakken laat het concern een beetje in het midden, maar wel wordt duidelijk gemaakt dat de coronacrisis ook consequenties voor de zuivelmarkt heeft. “De resultaatsituatie van het bedrijf en ook de uitbetaling aan onze leveranciers in 2020 zullen in doorslaggevende mate van de effecten van deze pandemie op de prijzen en de vraag naar zuivelproducten op de wereldmarkt afhangen”, zo formuleert Ammerland de verwachting.