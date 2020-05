RFC: melkprijs 50 cent lager, bioprijs 50 cent hoger

De gangbare garantieprijs van zuivelcoöperatie FrieslandCampina (RFC) voor juni verliest 50 cent per 100 kilo melk en komt uit op € 32,50.

Oorzaak is ditmaal niet de verwachting over wat de melkprijzen van referentiebedrijven gaan doen, maar het feit dat de al uitbetaalde prijzen in de voorbije maanden vooraf te hoog zijn ingeschat.

FrieslandCampina ziet overigens wel dat er een verhoogde vraag naar kaas- en boterproducten. Dit is een gevolg van de (aangekondigde) versoepeling van de coronamaatregelen. In combinatie met tijdelijke EU-regeling voor de particuliere opslag van boter en mageremelkpoeder zal dit enige rust op de zuivelmarkt brengen, stelt de zuivelonderneming.

Biologische prijs naar € 45,50

De garantieprijs voor biologische melk voor juni stijgt juist met 50 cent naar € 45,50 per 100 kilo. In deze stijging zit een neerwaartse correctie verwerkt van 70 cent. Dit is dan weer omdat de prijzen voor biologische melk van referentiebedrijven het over de afgelopen periode juist slechter hebben gedaan dan vooraf verwacht. Voor de komende tijd is het de verwachting dat de prijzen van de referentiebedrijven nagenoeg stabiel blijven.

Deze prijzen ontvangt de boer

Vertaald naar concrete prijzen op boerderijniveau betekent de verlaging dat een gangbaar bedrijf met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo een kale melkprijs ontvangt van € 31,96 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL. De maximale melkprijs bedraagt € 35,46 per 100 kilo. Dit is inclusief premies voor weidegang (€ 1,50) en het PlanetProof-keurmerk (€ 2,00).

De biologische melkprijs berekend volgens deze criteria stijgt naar € 45,70 per 100 kilo.