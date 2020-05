Milcobel verlaagt aprilprijs naar € 30,42

Milcobel heeft de april-prijs met € 1,05 verlaagd naar een basisprijs van € 30,42 per 100 kilo.

Dit is de prijs ex btw, bij Nederlandse standaardgehalten en een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo. Een klein aantal leden kan een extra toeslag van € 1,50 bijverdienen voor weidegang en Vlog.

Melkprijs Milcobel sterk verlaagd

Milcobel heeft de melkprijs in de voorbije maanden sterk moeten verlagen en betaalt de laatste jaren bovendien lager uit dan concurrent LDA in Recogne. Dat steekt melkveehouders, te meer omdat Milcobel in de voorbije jaren veel heeft geïnvesteerd in installaties en systemen.

Het bedrijf wijst erop dat het middenin een intern verbetertraject zit. De belofte is dat dit in de tweede helft van het jaar, maar zeker vanaf 2021 extra melkgeld moet brengen. Extra complicatie is dat Milcobel momenteel een interim-directie heeft en het nog niet duidelijk is met welke nieuwe leiding en koers het verder wil.

LDA betaalt 1 cent meer

Concurrent LDA betaalt volgens Belgische bronnen gemiddeld 1 cent per kilo meer, al heeft ook dit bedrijf de melkprijs voor april moeten verlagen. Bij LDA is de april-melkprijs met € 2,00 per 100 kilo verlaagd ten opzichte van de voorgaande maand.