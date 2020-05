Melkveehouders Sint-Oedenrode leveren groen gas

Verse mest van diverse melkveebedrijven rond Sint-Oedenrode levert binnenkort groen gas voor circa 750 huishoudens.

Dit meldt monovergisterbouwer Host. De huishoudens worden bediend met een hoeveelheid van 1 miljoen kuub groen gas, afkomstig uit 40.000 ton rundveemest. De vergiste mest, het ‘restproduct’, wordt verwerkt tot kunstmestvervanger. Het project heet GroeneWoudGas. Overigens snijdt het mest in dit project nog aan meer kanten. Met de vergisting worden CO2-, methaan- en stikstofemissies op bedrijfsniveau maximaal gereduceerd, stelt Host.

Mestverwerkingsplicht

Het terugwinnen van kunstmestconcentraat begint bij hygiënisatie van het digestaat. Hierdoor worden eventuele ziektekiemen gedood en wordt het digestaat exportwaardig. Hierdoor kan worden voldaan aan de mestverwerkingsplicht. Een centrifuge scheidt het digestaat in een dikke fractie en dunne fractie (vloeibare mest), waarna een stikstofstripper stikstof wint uit de dunne fractie. De dunne fractie met waardevolle kali meststoffen kan vervolgens door de veehouders worden gebruikt voor bemesting op maat.

Pilot mineralenconcentraat

Het overgebleven product uit de stripper is stikstofrijk ammoniumsulfaat, dat in vloeibare vorm bruikbaar is of kan worden gekristalliseerd. De verwachting is dat dit product vanaf 2021 wordt erkend door de Europese Unie als kunstmestvervanger, maar kan reeds worden gebruikt binnen de pilot mineralenconcentraat waaraan het project deelneemt.