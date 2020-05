Melkkoeien geven 150 miljoen kilo meer melk

De melkaanvoer is vorige maand verder gestegen. Over vier maanden gerekend hebben de koeien in Nederland bijna 150 miljoen kilo melk meer geproduceerd dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

In totaal is in de eerste vier maanden van dit jaar 4,76 miljoen ton melk geproduceerd. In dezelfde periode van vorig jaar was dat 4,61 miljoen ton. Daarmee is de melkproductie dit jaar ruim 3,2% groter dan in de eerste vier maanden van 2019.

Schrikkeldag

Van de in totaal 150 miljoen kilo die er dit jaar meer is geproduceerd is een kleine 40 miljoen kilo het resultaat van een extra productiedag in verband met het feit dat 2020 een schrikkeljaar is. Het overgrote deel van de meerproductie vloeit voort uit het feit dat in alle vier maanden de dagelijkse productie zo’n 1,5% (in februari) tot ruim 3% (in januari) groter was dan in dezelfde maand vorig jaar. In april werd per dag 1,6% meer melk aangevoerd dan een jaar geleden.