Koolen koopt melkveebedrijf Steenderen

Dutch Dairy Genetics (DDG), eigendom van internetmiljonair Kees Koolen, heeft een melkveebedrijf in het Gelderse Steenderen overgenomen. Dat bevestigt woordvoerder Marcel Schiphorst.

Het gaat om een melkveebedrijf met 550 melk- en kalfkoeien en ruim 50 hectare grond. DDG beschikt volgens Schiphorst over voldoende gronden om het melkveebedrijf van ruwvoer te voorzien. In het kader van duurzaamheid wil Koolen de daken van de stallen voor een groot deel voorzien van zonnepanelen. Verder zal het bedrijf in de huidige vorm worden voortgezet. Er liggen geen plannen voor uitbreiding van de veestapel.

Aangepaste strategie

Hoeveel melkveebedrijven DDG tot nu toe heeft overgenomen, wil Schiphorst niet kwijt. Bekend is wel dat de strategie na het afblazen van een plan voor een groot melkveebedrijf in het Gelderse Wichmond, als gevolg van hevig verzet vanuit de buurt, werd aangepast. De al aangekochte boerderij in Wichmond werd verkocht aan omwonenden en er werd meegedeeld dat DDG zich zou gaan richten op overname van bestaande bedrijven. Dagblad de Gelderlander meldde eerder al de overname van een veebedrijf in Barchem (Gld.).

Pluimveebedrijf ombouwen tot zuivelfabriek

Op termijn is het de bedoeling dat de op de melkveebedrijven geproduceerde melk wordt verwerkt in Groesbeek (Gld.) Daar wil Koolen een voormalig pluimveebedrijf ombouwen tot zuivelfabriek. Voor de ombouw is nog wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Of en hoe snel de procedure gaat verlopen, hangt volgens Schiphorst af van eventuele bezwaren. Als het meezit, kan de bestaande hal volgens hem eind dit jaar met zuivelapparatuur worden ingericht.