Fosfaatrechten.nu: overheid aansprakelijk voor schade

Fosfaatrechtenhandelaar Fosfaatrechten.nu stelt de overheid aansprakelijk voor de schade die zij hebben opgelopen door de wijzigingen die zijn doorgevoerd in het fosfaatrechtenstelsel.

Landbouwstart, het bedrijf achter het handelsplatform, zegt ruim € 400.000 schade te hebben opgelopen door de wijzigingen van uitgifte van fosfaatrechten aan vleesveehouders. Het bedrijf kocht rechten op bij vleesveehouders op basis van de eerste beschikking om deze te verhandelen. Bij een herbeschikking door de overheid kregen deze bedrijven echter geen fosfaatrechten meer toegekend voor hun jongvee. Fosfaatrecht.nu had deze rechten in sommige gevallen al opgekocht om door te verkopen. Het bedrijf is van mening dat veehouders die op basis van deze beschikking hun fosfaatrechten hebben verkocht, ervan uit mochten gaan dat deze fosfaatrechten definitief waren toegekend.

Terugdraaien van transacties bleek moeilijk

Het terugdraaien van transacties bleek moeilijk. “Verkopers weigerden terug te betalen omdat ze het besluit van de RVO.nl onrechtmatig achtten en bezwaar hadden ingesteld. Kopers eisten onmiddellijke levering van de rechten. Fosfaatrecht.nu moest aanvankelijk ruim 1.500 kilogram extra inkopen tegen een prijs van € 260, wat een schadepost van bijna € 400.000 opleverde”, legt het bedrijf uit. Eigenaar Ids Schaap stelt de overheid hiervoor aansprakelijk. Volgens hem had de schade aanzienlijk lager uit kunnen vallen als de overheid sneller duidelijkheid had verschaft. “Als wij hadden geweten dat de overheid deze fosfaatrechten zou intrekken, dan hadden wij deze nooit aangekocht, laat staan dat we de verkopers dan hadden betaald.”