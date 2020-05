Europese Commissie erkent probleem kalfsvleessector

Het loskrijgen van steun van de Europese Commissie voor de kalfsvleessector is een taai proces, maar Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski en zijn omgeving erkennen nu toch dat er een probleem is in deze sector.

Dit signaleren belangenbehartigers van de vleessector in Brussel. Het grootste probleem is nu het vinden van geld. De eerste poging om geld te vinden voor de opslag van zuivel en vlees op de Europese begroting van dit jaar was al een enorme toer, zo weten Brusselse ambtenaren. Wojciechowski vertelde enkele weken terug al dit hij geen geld had. Hij vond uiteindelijk toch zo’n € 80 miljoen voor steun aan de landbouw. Extra geld vinden lijkt bijna onmogelijk, maar de vleessector hoopt er nu op dat de budgetten voor steun voor de opslag van met name geiten- en lamsvlees niet worden benut. De eerste tekenen lijken gunstig uit te pakken voor de kalfsvleessector. Regelgeving aanpassen Vervolgens moet de regelgeving nog worden aangepast. De Franse minister van landbouw, Didier Guillaume, heeft al voorgesteld om de leeftijd van voor steun in aanmerking komende runderen te verlagen van 8 naar 5 maanden. Dit zou een oplossing kunnen bieden, maar ook andere opties zijn mogelijk. Naast Frankrijk dringen ook Italië, België, Duitsland en Nederland aan op steun voor de kalfsvleessector. Gesubsidieerde opslag van vlees zou de problemen voor deze sector aanzienlijk verlichten. Nu moet de sector voor eigen rekening vlees opslaan en verder de productie van kalfsvlees en de opzet van dieren beperken. Dit kan weer leiden tot problemen in de melkveehouderij.