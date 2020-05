Eind juni duidelijkheid over derogatie

Nederland krijgt pas eind juni duidelijkheid over het derogatieverzoek.

De Europese Commissie heeft de volgende vergadering van het nitraatcomité, waarin gestemd zal worden over de verruimde mestnormen, gepland op 22 juni.

Het vervroegen van deze vergadering is volgens de Europese Commissie niet mogelijk.

Desondanks blijft landbouwminister Carola Schouten bij de Europese Commissie aandringen op snellere besluitvorming.

In de tussentijd geldt de reguliere stikstofgebruiksnorm van 170 kilo stikstof per hectare voor dierlijke mest. “Wij raden landbouwers – die in 2020 willen deelnemen aan derogatie – aan om zich te houden aan de voorwaarden voor derogatie zoals die in 2018 en 2019 golden”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Derogatieverlening en vermeende mestfraude

Normaal wordt derogatie verleend voor periodes van vier jaar, maar in 2018 verleende de Europese Commissie Nederland derogatie voor twee jaar vanwege de discussie over vermeende mestfraude in Nederland. Schouten moest eerst een plan maken om fraude mest mest aan te pakken. Daarnaast zijn de sectorale stikstof- en fosfaatplafond wettelijk vastgelegd vanwege derogatie.

Eind juni kun je als melkveehouder bijna niet meer bijsturen. Dan ben je al zo ver in het seizoen

Melkveesector: te laat voor aanpassingen mestplan

Melkveehoudersvakbond NMV is kritisch over het feit dat er nog geen duidelijkheid is en heeft via een WOB-verzoek de communicatie tussen het ministerie van LNV en de Europese Commissie over het derogatieverzoek opgevraagd. ‘We gaan ervan uit dat we wel derogatie krijgen”, zegt voorzitter Harm Wiegersma. Melkveehouders hebben volgens hem hun bemestingsbeleid niet aangepast voor het geval er geen derogatie komt. “En eind juni kun je bijna niet meer bijsturen. Dan ben je al zo ver in het seizoen. Als we geen derogatie krijgen, hebben we een gigantisch probleem”, schetst Wiegersma.

Het zou volgens hem het paard achter de wagen spannen zijn als er geen derogatie wordt verleend, omdat boeren dan dierlijke mest moeten gaan afvoeren en kunstmest moeten gaan aanvoeren. Uit onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit op derogatiebedrijven beter is dan op niet-derogatiebedrijven, mede omdat het gebruik van meer kunstmest zorgt voor hogere uitspoeling van nitraat naar het grondwater.

LTO

Ook LTO adviseert boeren niet om veilig op de 170 kilo te gaan zitten als meer bemesten nodig is. Extra mest afvoeren en kunstmest aanvoeren is milieutechnisch niet goed, aldus Claude van Dongen, LTO portefeuillehouder Bodem en Waterkwaliteit. Mocht Nederland geen derogatie krijgen, dan pleit LTO voor een overgangsfase omdat bemestingsplannen aanpassen eind juni niet meer kan.

Inzet van LNV

De inzet van LNV voor de nieuwe derogatie is verlenging van de derogatie van 2018 en 2019. Bedrijven met minimaal 80% grasland op zuidelijk en centraal zand en op lössgrond mogen daarin maximaal 230 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare gebruiken, op de overige gronden geldt 250 kilo.

Fosfaatkunstmest is op derogatiebedrijven niet toegestaan en veehouders moeten voor eind juni een bemestingsplan indienen.