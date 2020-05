Cono haalt 76 cent van voorschotprijs af

Cono Kaasmakers haalt 76 cent af van de voorschotprijs voor april. De kale melkprijs daalt hiermee naar € 33,76 per 100 kilo.

Dit is overigens een melkprijs die geen enkel Cono-lid ontvangt, want ieder lid plust altijd wel met een Vlog-toeslag of een Caring Dairy-toeslag bij. In totaal is bij Cono tot € 4,50 aan toeslagen bij te verdienen. Voor meer dan 90% van de leden is deze situatie ook van toepassing.

De verlaging die Cono toepast, is wel een van de gematigdere verlagingen. Milcobel moest het maart-voorschot al met € 3,00 verlagen, en kwam ruim onder de kale melkprijs van Cono uit.

Voor de huidige situatie geldt: hoe meer retailverkopen zuivelbedrijven in hun pakket hebben, hoe kleiner de melkprijsdaling.