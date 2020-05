‘Boeren bij Hoog Water’ van start

Het project ‘Boeren bij Hoog Water’ zoekt naar de effecten van verhogen van het grondwaterpeil op veengronden. Op de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld wordt het grondwaterpeil verhoogd naar 20 centimeter onder maaiveld. Het doel is om de bodemdaling en de emissies van methaan en lachgas te minimaliseren.

De vraag is of een dergelijk hoge grondwaterstand het land nog wel bewerkbaar houdt. De grondwaterpeilverhoging gaat via een waterinfiltratiesysteem. In het driejarig onderzoek zal ook beoordeeld worden of de grens qua draagkracht voor vee en machines niet wordt overschreden en of -20 het optimale peil is om emissies van methaan en lachgas te verlagen. Voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen is een systeeminnovatie nodig.

Slootbreedte groter

De proef is gestart op 8 april toen de koeien de weide opgingen. Het eerste jaar zal een transitie zijn waar waterpeilen, bodem, grasgroei, koeien en bedrijfsvoering ingeregeld moeten worden. Wat al duidelijk opvalt is dat op de stukken met een hoger grondwaterpeil de slootbreedte door het hogere water groter (0,5-1,0 m) wordt. Dit is op zich een bekend fenomeen en wordt ook opgepakt in het project ‘Veenweidensloot van de Toekomst’, maar de drie bedrijfssystemen met een hoger waterpeil hebben nu al te dealen met een verkleining van het oppervlakte. Een belangrijk aandachtspunt bij dat project is ook hoe de toenemende waterbehoefte beperkt kan worden.