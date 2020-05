Bel Leerdammer verlaagt aprilprijs met € 1,33

Bel Leerdammer heeft de melkprijs voor mei met € 1,33 verlaagd naar een kale prijs van € 34,11 per 100 kilo.

De maximale prijs komt uit op € 37,96 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw, bij een jaarlijkse leverantie van 1,1 miljoen kilo en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL.

Melkprijs Bel hoger dan die van FrieslandCampina

Gemiddeld tot en met april betaalt Bel dit jaar een kale melkprijs van € 35,49 per 100 kilo. FrieslandCampina betaalt over dezelfde periode gemiddeld € 35,34 per 100 kilo. Ook qua toeslagen komt Bel hoger uit dan FrieslandCampina.

Bel Leerdammer hanteert zelf andere cijfers, maar dat komt omdat het nog de oude vet- en eiwitgehalten hanteert (4,41% vet en 3,47% eiwit).