Arla houdt melkprijs juni gelijk

De melkprijs van Arla Foods blijft in de maand juni stabiel. Dit geldt zowel voor de gangbare als voor de biologische melk.

Dit heeft het bedrijf bekendgemaakt. De kale melkprijs voor gangbare melk bedraagt € 33,50 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw, na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL en bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo. Aan toeslagen kunnen Arla-leden er tot € 3,35 per 100 kilo bijverdienen. Dat een maximale prijs van € 36,85 mogelijk maakt.

Premie hoogste kwaliteit melk iets lager

De kale biologische prijs komt uit op € 46,31. Aan toeslagen is hier € 1,85 bij te verdienen.

Hoewel de prijzen gelijk zijn gebleven, wordt toch iets minder geld uitbetaald, respectievelijk 4 en 5 cent per 100 kilo. Dat is omdat de premie voor de hoogste kwaliteit melk licht is verlaagd.