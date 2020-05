Agractie: coronacrisis catastrofaal voor bedrijven

Melkveehouders zijn al meer dan € 64 miljoen aan omzet misgelopen door de coronacrisis.

Dat becijfert Agractie Nederland, die waarschuwt dat de crisis catastrofaal kan uitpakken voor veel bedrijven in de sector. Agractie vraagt minister Schouten in een brief om een gesprek en steun.

Melkprijzen sterk gedaald

De organisatie wijst erop dat de melkprijzen sinds de invoering van de coronamaatregelen relatief sterk zijn gedaald, mede door onzekerheid over de te verwachten vraag naar zuivel. Daardoor brengt de melk van de melkveehouders momenteel minder op. Gemiddeld zou een melkveebedrijf alleen al in mei ruim € 2.675 aan inkomsten mislopen. In de berekening is gekeken naar de opbrengstprijzen van vorig jaar en de eerder verwachte prijzen voor dit jaar.

Op basis hiervan concludeert Agractie dat ook de melkveehouders flink moeten inleveren in deze crisis.

Nu al zijn de gevolgen zichtbaar, maar de verwachting is dat de grootste klap nog gaat komen

Daarnaast is onder meer de prijs van slachtkoeien sterk gedaald, wat de inkomenspositie verder onder druk zet. “Nu al zijn de gevolgen zichtbaar, maar de verwachting is dat de grootste klap nog gaat komen”, zegt bestuurslid Ronne Smolders. Tijdelijk uitstel van aflossing en rente geeft even lucht, maar is volgens haar niet de oplossing. Ze geeft aan dat een deel van de melkveehouders al jaren tegen kostprijs produceert. Zonder steun stevent deze groep af op een faillissement.

Schadevergoeding voor alle sectoren

Agractie strijdt voor schadevergoeding voor alle sectoren binnen de agrarische sector. Tot nu toe ligt er alleen een steunpakket voor de sierteelt en aardappelsector. De organisatie wil graag met de minister om tafel om voor de overige sectoren tot een soortgelijke regeling te komen. “Melkveehouders moeten weten waar ze aan toe zijn en dat kan door nu al toezeggingen te doen”, aldus Smolders. Ook roept Agractie supermarkten op om ‘maatschappelijk verantwoorde keuzes’ te maken als het gaat om de prijs van zuivel.