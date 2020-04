Toeslag Albert Heijn-melk naar 5 cent

Deelnemers aan het duurzame melkprogramma voor Albert Heijn krijgen 2 cent per kilo extra.

Melkveehouders die meedoen aan het duurzame melkprogramma voor Albert Heijn bij Royal A-ware en Zuivelcoöperatie DeltaMelk ontvangen vanaf 1 juli 1 en vanaf 1 januari volgend jaar 2 cent per kilo melk extra, in totaal gaat de premie naar 5 cent.

AH-huismerkzuivel in 2021 klimaatneutraal

Dit hebben de ketenpartijen bekend gemaakt. Deelnemers moeten daarvoor wel weer een paar extra stappen zetten. Hoofddoel daarbij is dat de AH-huismerkzuivel in 2021 klimaatneutraal wordt, wat wil zeggen dat op de deelnemende bedrijven tezamen meer CO 2 wordt vastgelegd in de bodem dan uitgestoten.

COO Klaas de Jong van Royal A-ware benadrukt dat deelname aan het programma altijd een keuze is van de ondernemer zelf. “Het moet bij je passen als ondernemer. Wie het alleen doet voor de premie, houdt het niet vol.”

Eigen ligplek voor alle runderen in stal

De Jong ziet de ‘verdere verdieping’ van het programma als een logisch vervolg op de al gedane inzet. En op sommige gebieden gaat het om kleine stapjes verder. Straks bijvoorbeeld moeten alle runderen op het bedrijf een eigen ligplek hebben in de stal. Nu geldt dat alleen nog voor de melkkoeien. Ook de maatregelen die genomen moeten worden voor grasland zijn een vervolg op al geldende voorwaarden.

Klankbordgroep

Alle voorwaarden zijn tot stand zijn gekomen na overleg met een klankbordgroep waarin, naast klanten en vertegenwoordigers van Albert Heijn ook boeren zelf hebben meegepraat. Voorzitter Henk van der Wind van Zuivelcoöperatie DeltaMilk is ook goed te spreken over de voortzetting van het Albert Heijn-programma: “Die 5 cent extra is een mooie premie en is geen uitholling van het bestaande melkgeld. Er worden wel uitdagende doelen gesteld, maar we kunnen er ons ook goed mee neerzetten. Bovendien vind ik zo’n bericht over een nieuwe overeenkomst, die nog meer oplevert, juist nu, best wel stoer.”