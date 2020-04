Sensoren om waterkwaliteit permanent te meten

In 2020 is of wordt op ieder Koeien en Kansen-bedrijf een sensor in een sloot geplaatst om permanent de waterkwaliteit te meten. Dat meldt het netwerk op zijn website. Het gaat om een initiatief vanuit het RIVM en gaat om een test.

Betreffende sensor meet continu de elektrische geleidbaarheid en de temperatuur van het water. Deze metingen worden geijkt met nitraatmetingen in het slootwater die deelnemende boeren met behulp van teststrips uitvoeren. Zo kan een inschatting worden gemaakt of er een relatie is tussen de elektrische geleidbaarheid en de nitraatconcentratie.

De kwaliteit van het slootwater wordt door het RIVM in beeld gebracht in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Binnen het hieraan gelieerde innovatieprogramma WaterSNIP wordt onderzocht of sensoren in de toekomst kunnen bijdragen aan het beter monitoren van de waterkwaliteit.

450 bedrijven

In het kader van het LMM verricht het RIVM op zo’n 450 bedrijven in Nederland metingen, waaronder een aantal Koeien en Kansen-bedrijven. Op deze bedrijven worden van november tot en met maart op vier momenten monsters van slootwater genomen. De kwaliteit van het slootwater is erg variabel, als gevolg van onder andere neerslag, zonlicht en afspoeling van nutriënten. De metingen op één bedrijf leveren niet altijd een juist bedrijfsgemiddelde op. Het aantal metingen is hiervoor te beperkt. Het gemiddelde van de regio bestaat uit de metingen van alle bedrijven in de regio. De variatie van al deze metingen samen is betrouwbaar genoeg om hier conclusies aan te verbinden. Om de variatie in het slootwater te meten willen de onderzoekers daarom liever continue de waterkwaliteit meten.

Waterkwaliteit is een van de speerpunten in het onderzoek op Koeien en Kansen bedrijven. De verdere ontwikkeling van de BedrijfsWaterWijzer maakt hier onderdeel van uit.