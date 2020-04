Schouten: vleeskalveren lijden niet extra door coronavirus

Vleeskalveren in de Nederlandse kalverhouderij hebben het tot nu toe niet extra slecht als gevolg van de coronacrisis.

Het ministerie van landbouw houdt in samenspraak met het agrarische bedrijfsleven een stevige vinger aan de pols dat dit niet alsnog gebeurt.

Transport vleeskalveren

Dit schrijft minister Carola Schouten (LNV) in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks). Die vreest dat het extra slecht gaat met de dieren, terwijl ze het volgens haar toch al zo slechts hebben in de vleeskalverhouderij, zowel op transport als bij de houderij. Bromet verwijst naar berichten over te lange transportduur van Ierse kalveren, naar longproblemen in de houderijfase en naar te gladde vloeren, waar de dieren op moeten verblijven in de stal. En dan is er nu, door de coronacrisis, ook nog amper vraag naar het vlees van deze kalveren.

Geen dwingende maatregelen

Schouten stelt dat dit laatste een vermoedelijk tijdelijk probleem is. Samen met de sector wordt goed in de gaten gehouden dat de productie wordt aangepast aan de omstandigheden. De minister kan echter geen dwingende maatregelen opleggen om over te gaan tot productiebeperking of vermindering van de import. Dit laatste regelt de kalverhouderij al zelf. Daarbij komt een steeds kleiner deel van de kalveren uit veraf gelegen oorsprongsgebieden.

Meer inzet op dierenwelzijn

Schouten vindt wel dat het dierenwelzijn tijdens de transporten die nog over langere afstand plaatsvinden, beter moet worden geborgd. Ook wil ze meer inzet op verbetering van het welzijn van de kalveren tijdens de houderij. Zo moet er volgens haar meer worden gedaan om de infectiedruk bij jonge kalveren te beperken en longproblemen te voorkomen. Ook zou gekeken moeten worden naar opzet op latere leeftijd. Voor stroevere vloeren is inmiddels geld vrijgemaakt.