Rundveehouders houden vast aan investeringsplannen

De investeringsplannen van rundveehouders in stallen blijven gelijk ten opzichte van 2019.

In totaal is ongeveer 15% van hen voornemens te gaan investeren in nieuwbouw of renovatie. De coronacrisis lijkt rundveehouders dus voorlopig niet af te schrikken.

Dit blijkt uit tussentijdse resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie van AgriDirect, die momenteel loopt. Tot nu toe hebben 3.200 Nederlandse rundveebedrijven informatie gedeeld over hun bedrijfsactiviteiten en over hun toekomst- en investeringsplannen.

Renovatie, nieuwbouw en verduurzaming

Rundveehouders hebben vooral plannen ten behoeve van renovatie, nieuwbouw en verduurzaming van hun stallen. Een groep van 8,3% van de respondenten tot nu toe is van planom te renoveren, Een groep van 6,7% wil een nieuwe stal bouwen en een derde groep van 3,8% wil de bestaande stallen verduurzamen.

Het merendeel van degenen met investeringsplannen wil deze ten uitvoer brengen in de tweede helft van 2020 (21,8%) of in de eerste helft van 2021 (13,3%). In 2019 gaf een vergelijkbaar percentage aan te willen investeren in nieuwbouw of renovatie. De coronacrisis lijkt rundveehouders dus vooralsnog niet af te schrikken als het gaat om investeringsplannen in stallen.