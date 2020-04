Rabo: zuivel tot ver in 2021 in crisis door corona

De melkveehouderij en zuivelsector wereldwijd blijven tot in 2021 last houden van lage prijzen door de coronacrisis die nu gaande is.

Dit meldt Rabobank International in een geactualiseerde zuivel-vooruitblik. De prijzen van zuivelgrondstoffen, zoals melkpoeder, industriekazen en boter, belanden vanaf de zomer tot het later najaar van 2020 op hun dieptepunt. Dit wordt met vertraging doorgegeven in de melkprijzen.

Drie golven in coronacrisis

De onderzoeksafdeling van de bank onderscheidt drie golven in de huidige crisis: 1: de fase van paniek en hamsteren door consumenten, 2: een kalmering van de eerste paniek en koopgolf, terwijl tegelijkertijd meer logistieke en financiële problemen optreden, en 3: de intrede van een wereldwijde recessie, tot ver in 2021.

Dalende afzet en productie

Melkveehouders zullen volgens de bank niet alleen last hebben van een dalende afzet van zuivelproducten en flink lagere prijzen, maar kunnen ook problemen krijgen met de instandhouding van hun productie. Oorzaak daarvan zal waarschijnlijk zijn dat de corona-epidemie de productie van allerlei voersupplementen en ook van actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen verstoort. Het merendeel van de vitamines en ook andere supplementen voor veevoer komt uit China (en deels uit India en andere Aziatische landen).

Hetzelfde geldt voor gewasbeschermingsmiddelen. Tot 80% van de productie van actieve stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen komt tegenwoordig uit China, stelt de Rabobank.

Melkveehouders zullen volgens de bank niet alleen last hebben van een dalende afzet van zuivelproducten en flink lagere prijzen, maar kunnen ook problemen krijgen met de instandhouding van hun productie, zegt Rabobank. - Foto: ANP

Afzet zuivel richting foodservice ligt vrijwel stil

Tot nog toe lijkt er vrij weinig te zien van de afzetproblemen waar de zuivelindustrie mee kampt. Nog steeds zijn de zuivelverkopen in de supermarkten hoog, maar de afzet richting de foodservice ligt vrijwel stil en ook de export gaat moeizamer en tegen lagere prijzen. In diverse landen is al sprake van afremming van de melkproductie en ook lopen de voorraden op. Zo gaat in de VS bijna de helft van de kaasproductie weg richting de foodservice. Die afzet gaat nu het vrieshuis in, want ook export biedt weinig verlichting.

Grootinkoper China zal dit jaar naar verwachting zo’n 30% minder melkpoeders importeren, terwijl het land ook volgend jaar nog niet direct weer als vanouds inkoopt. Andere importerende landen blijven misschien minder achter met hun zuivelaankopen, maar ook zij zullen minder product invoeren.

Interventie of gesubsidieerde opslag

Europa zou een deel van het overtollige product kunnen opkopen voor interventie of in gesubsidieerde opslag kunnen laten gaan. En wellicht is dit onontkoombaar, zo meent de Rabobank. Grootschalige opkoop van producten heeft echter ook nadelen, zo laat de bank weten: het vertraagt herstel.