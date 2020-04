RFC zet samenwerking met Natuurmonumenten voort

FrieslandCampina zet de samenwerking met Natuurmonumenten voort en richt ondertussen een klachtenloket voor leden op. De bedoeling is dat dit loket oplossingen zoekt voor gerezen fricties met Natuurmonumenten.

Dit volgt uit de evaluatie van de samenwerking, waar een groep leden om had gevraagd. Uit deze evaluatie komt naar voren dat FrieslandCampina vorig jaar duidelijk baat heeft gehad bij de samenwerking. Vooral de steun van Natuurmonumenten aan de ‘on the way to Planet Proof-zuivel’, zette zoden aan de dijk. Mede daardoor groeide het Campina-merk vorig jaar 8,7% in waarde in de basiszuivel, zo werd gemeld. Het merk presteerde daarmee beter dan de rest van de markt in zowel drink- en eetzuivel als in geelvetten, zoals boter.

Producten van Campina

Ook groeide Campina qua volume marktaandeel in de witte zuivel naar 10,1% en kochten vorig jaar weer meer huishoudens producten van Campina. Een team onder leiding van Bas Roelofs, directeur van Consumer Dairy Nederland, draagt deze feiten aan. Dit team stelt dat de samenwerking zowel positieve als negatieve kanten heeft. De laatste categorie wordt verder niet benoemd.

Debat over de samenwerking

Omdat veel leden kritisch blijven, is ook afgesproken dat, behalve het permanente klachtenloket, er ook elk halfjaar opnieuw wordt gekeken naar de vraag hoe de samenwerking loopt. Volgens Roelofs moet het debat over de samenwerking met Natuurmonumenten uit de sfeer van wij-zij. Veel leden hebben nu nog het beeld dat NGO’s, zoals Natuurmonumenten, zich ‘tegen de melkveehouderij richten in plaats van dat zij constructief meedenken in oplossingen om de sector te versterken’.