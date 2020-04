Opbrengst loopt hard onder de melkprijs weg

Het verschil tussen de uitbetaalde melkprijs in Nederland en de opbrengst van het pakket aan zuivelproducten dat ervan wordt gemaakt, loopt in rap tempo op.

Dit blijkt uit de prijsontwikkeling van de basis-zuivelproducten afgezet tegen de gemiddelde melkprijs die de Nederlandse melkveehouder nog ontvangt. Heel veel melkveehouders beuren nog steeds een melkprijs van 35 tot 36 cent per kilo, of zelfs nog meer.

Opbrengst moeilijk uit te rekenen

Wat de opbrengst is van het totale pakket aan verwerkte producten dat daarvan wordt gemaakt, is moeilijk uit te rekenen. Wel is duidelijk dat het pakket aan basis-zuivelproducten, zoals ook het Duitse Institut für Ernährungswirtschaft (IfE) dat hanteert, inmiddels beduidend minder opbrengt. In maart bedroeg de ‘grondstofwaarde’ volgens het IfE nog ruim 32 cent. Toen werd echter ook nog gerekend met een boterprijs van € 3.400 per ton en een mageremelkpoederprijs van € 2.280 per ton. Foliekaas bracht ook nog tegen de € 3 per kilo op.

Inmiddels is het beeld volstrekt veranderd. ZuivelNL noteert deze week een boterprijs van € 2.700 per ton en een mageremelkpoederprijs van € 1.850 per ton. De spotmarkt voor deze producten zit op achtereenvolgens krap € 2.400 en € 1.800 per ton, terwijl foliekaas nog tussen de € 2,40 en € 2,50 per kilo opbrengt.