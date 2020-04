Netwerk Grondig presenteert innovatieprogramma

Netwerk Grondig heeft minister Schouten een innovatieprogramma aangeboden om de rol van kringlooplandbouw in de zoektocht naar een emissiearme bedrijfsvoering te versterken.

Doel van het innovatieprogramma is volgens de organisatie het kwantificeren en doorontwikkelen van kringlooplandbouw, zoals die nu wordt toegepast door ‘voorloper-kringloopboeren’. ‘Stikstof- en klimaatwinst die deze agrariërs realiseren, moeten worden geduid en er moet perspectief komen om dit breed op te schalen en te implementeren in Nederland en daarbuiten’, zo valt te lezen in het programma. Op deze manier zou op een concrete manier invulling worden gegeven aan de kringloopvisie van minister Schouten en de daaraan gekoppelde nationale en internationale beleidslijnen.

Stikstofimpasse doorbreken

Het programma is er volgens Grondig op gericht om de stikstofimpasse te doorbreken. Netwerk Grondig neemt deel aan het Landbouw Collectief. Het innovatieprogramma moet volgens de organisatie dan ook gezien worden als aanvulling op de door het collectief ingediende voorstellen.

Geen consistente koers

In het programma doet Grondig een aantal constateringen die aangeven dat er vanuit de kringloopboeren behoefte is aan meer duidelijkheid. Zo is er volgens het programma nog steeds geen duidelijke omschrijving van kringlooplandbouw. Ook is binnen het beleid een groot gebrek aan samenhang tussen het stikstof-, fosfaat-, klimaat- en voedselbeleid. Dit heeft tot gevolg dat de overheid geen consistente koers vaart en deze koers volgens Grondig vaak ongunstig is voor kringlooplandbouw.

Diverse opgaven

De integrale aanpak in het Innovatieprogramma beslaat diverse opgaven: stikstofcrisis, klimaatuitdagingen, biodiversiteit en kringlooplandbouw. Grondig stelt onder meer voor de bedrijfsvoering van tientallen verschillende kringloopboeren nauwkeurig te documenteren, inclusief economische cijfers. Ook moet de impact van hun bedrijfsvoering op de verschillende thema’s worden onderbouwd. Er moet een vertaling komen van de prestaties van kringloopbedrijven van praktijk naar beleid en van praktijk naar markt. Betere duurzaamheidsprestaties moeten worden beloond. Waar bedrijven nu subsidie krijgen voor aanpassingen van de stal of de mestaanwending, ziet Grondig graag dat veehouders worden verleid met een stevige beloningsregeling op kringloopprestaties en dan vooral stikstof en klimaat.

Het Innovatieprogramma is samen met het Louis Bolk Instituut, CLM en adviesbureau Boerenverstand geschreven. Het programma heeft een looptijd van 2020 tot en met 2025 en is begroot op € 20.000.