Nauw contact met politiek over zuivelsteun

De Nederlandse zuivelsector staat in nauw contact met minister Schouten over een eventueel Europees steunpakket, maar spreekt zich nog niet uit over een definitieve voorkeur tussen meer interventie, gesteunde opslag of productiebeperking.

Ook wil de zuivel de boodschap over zwaar weer op de erven gedoseerd brengen, zo vertellen zegslieden rond de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). Verwerkers treffen ondertussen laatste voorbereidingen om interventieproduct aan te maken. Verkopen voor interventie is al wel mogelijk, maar een hobbel is dat vooraf fysieke inspectie nodig is aan de productielijn (nu lastig in verband met corona) en er moeten voldoende speciale zakken aanwezig zijn. lagere garantieprijs FrieslandCampina CEO Hein Schumacher van FrieslandCampina laat zich tegelijkertijd in een video op melkweb wekelijks bezorgder uit over de marktsituatie. Vrijdag kondigde hij een lagere garantieprijs aan.