Minder activiteiten COKZ, wel piek in babyvoedingscertificaten

Het COKZ, toezichthouder op de zuivel- en eiersectoren, voert door de maatregelen in verband met de coronacrisis veel minder controles en bedrijfsaudits uit dan normaal. De organisatie ziet de omzet daardoor dalen met zo’n 30%, aldus directeur Wim van der Sande.

Opmerkelijk genoeg loopt de uitgifte van exportcertificaten tot nog toe behoorlijk goed door. Op basis van de cijfers van maart zijn er slechts 7% minder afgegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. Er is bij de aanvraag van certificaten wel sprake van een verschuiving binnen productgroepen. Met name de aanvraag van exportcertificaten voor zuigelingenvoeding met bestemming China is in de afgelopen tijd gepiekt. Nederland kent naast drie grote producenten van kindervoeding (FrieslandCampina, Danone/Nutricia en Ausnutria) nog diverse kleinere exporteurs. Overigens moet wel gezegd worden dat er een vertragingseffect in de cijfers kan zitten en is het mogelijk dat de cijfers voor april en verder wel een grotere daling laten zien.

Controles lopen wel op

Het aantal controles in de zuivel- en eiersectoren loopt de laatste weken wel weer iets op. Begin maart sloeg bij veel bedrijven de paniek toe en werd niemand meer binnengelaten. Inmiddels is die fase voorbij en komen steeds meer activiteiten weer op gang, aldus Van der Sande. Bezoeken aan primaire bedrijven blijven toch beperkt. RMO-controles vinden daarom bij voorkeur plaats op de losplek. In geval van incidenten zal het COKZ evenwel ter plekke zijn.