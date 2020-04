Milcobel verlaagt melkprijs met ruim € 3

Het Belgische Milcobel verlaagt de melkprijs over maart met € 3,15 naar € 31,47 per 100 kilo.

De raad van bestuur heeft donderdagmiddag over deze verlaging besloten. Genoemde prijs is exclusief btw en geldt bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo. Ook is er 5 cent per 100 kilo afgehaald als inhouding voor ZuivelNL. Een beperkte groep leden kan tot € 1,50 per 100 kilo bijverdienen met deelname aan een duurzaamheidsprogramma voor consumptiemelk. De vet- en eiwitprijzen zijn met bijna 40 cent verlaagd naar € 3,68 per kilo.

Amper actief in retailmarkt

Milcobel heeft relatief veel last van de coronacrisis doordat het bedrijf amper meer actief is in de retailmarkt, behalve met enkele kazen. De koers is de laatste jaren steeds meer komen te liggen op productie voor de business-to-businessmarkt (b2b), de foodservice en export.

Ook het grote aandeel van mozzarellakaas in de productie kost Milcobel nu hoofdbrekens. De markt voor mozzarella is door het wegvallen van eten buiten de deur stil komen te liggen.