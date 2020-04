Melkveehouderij VS in chaos door coronacrisis

Amerikaanse melkveehouders dumpen melk. De vraag is weggevallen en zuivelprijzen kelderen.

De Amerikaanse melkveehouderij heeft grote moeite om te gaan met de gevolgen van de coronacrisis. Melk wordt vaak niet meer opgehaald en prijzen voor bulkproducten kelderen hard naar beneden. Vergeleken met Europa lijkt het op de verwarring daar bijna totaal is.

Amerikaanse melkveehouders en verwerkers delen massaal berichten dat ze melk dumpen, simpelweg omdat er geen capaciteit is om het product te verwerken. Veel medewerkers van zuivelbedrijven zijn ziek, of blijven thuis uit angst om ziek te worden. Melk gaat de put in, of in een kuil op het land. Melk die nog wel verwerkt kan worden, moet vaak verder worden vervoerd om een fabriek te vinden die nog capaciteit over heeft.

Lees verder onder de tweet.

Meer vraag naar zuivel bij supermarkten

Net als in Europa steeg de vraag vanuit de retail vanwege corona, maar de scholen zijn dicht (en daar wordt veel schoolmelk gebruikt) en ook de foodservice ligt stil. Net als in Europa. Export biedt verder weinig extra mogelijkheden.

Wie nog wel melk kwijt kan, ontvangt opeens een fors lagere prijs. Klasse III melk, gebruikt voor de kaasproductie, brengt bijvoorbeeld omgerekend nog maar zo’n € 26,60 per 100 kilo op, de laagste prijs in 4 jaar tijd. Ook de termijnmarkt is negatief. Dit, terwijl de Amerikaanse melkprijs na een reeks slechte jaren juist weer de weg omhoog had gevonden.

De Amerikaanse landbouworganisaties doen massaal een beroep op de centrale overheid en de overheid in hun eigen deelstaten om bij te springen. De vrees is dat, zonder hulp, veel bedrijven zullen omvallen, omdat de inkomsten opdrogen.

Hieronder enkele tweets over het dumpen van melk in de VS