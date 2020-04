Melk in Arizona gaat de put in

Melkveehouders in de Amerikaanse staat Arizona zien zich gedwongen melk weg te laten lopen door gebrek aan afzetmogelijkheden.

Veel klanten hebben de deuren gesloten als gevolg van de coronacrisis. Dat meldt de 69 leden tellende zuivelcoöperatie United Dairymen of Arizona (UDA). FrieslandCampina ging afgelopen jaar een joint venture aan met UDA voor de productie en levering van lactoferrine.

Dagelijks 400.000 kilo melk de put in

Bill Kerr, voorzitter van Arizona Milk Producers, legt aan Fox 10 uit dat er dagelijks meer dan 400.000 kilo melk de put ingaat. Scholen zijn gesloten, de vraag van hotels en restaurants is sterk teruggelopen en de export is wegvallen. Deze sterke daling van de vraag valt samen met de seizoensmatige piek in melkaanvoer.

Hamstergedrag in supermarkten

UDA startte 2020 nog met een positief vooruitzicht, maar dat kan nu de prullenbak in. Wrang is volgens de zuivel dat een aantal supermarkten nog steeds een maximum aantal producten per klant hanteert, terwijl dit niet langer nodig is. Net als in andere landen werd in de afgelopen weken ook in de Verenigde Staten flink gehamsterd vanwege het coronavirus. Reden voor supers om voor bepaalde producten een maximum in te stellen. De logistiek is echter weer voldoende op orde om dit maximum voor zuivel in Arizona op te heffen.

Zuivelcoöperatie UDA roept burgers op meer zuivelproducten te kopen en voedselbanken te ondersteunen via het initiatief Great American Milk Drive.