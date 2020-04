Kredietbureau S&P voorziet slechtere resultaten RFC

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s verwacht dat de coronacrisis FrieslandCampina hard gaat treffen.

FrieslandCampina heeft de kredietwaardigheid aanzienlijk verbeterd, maar de creditrating die het van Standard & Poor’s krijgt blijft gehandhaafd op BBB/A2. De coronapandemie zal het bedrijf flink treffen, waardoor het bureau een verslechtering voorziet van de rating in de komende 12 maanden.

RFC verbeterde kredietwaardigheid in 2019

RFC verbeterde zijn kredietwaardigheid in 2019 volgens S&P Global aanzienlijk. De netto schulden zijn afgenomen tot 3,9 keer de brutowinst (EBITDA). In 2018 zaten die schulden nog op een factor 4,6. De verbetering zou aanleiding zijn tot een stabiele BBB-A2 rating.

Maar S&P Global geeft nu een ‘negative outlook’, oftewel: voorziet een slechtere beoordeling.

Wereldwijde vraag naar zuivel zal teruglopen

S&P verwacht namelijk dat de dekking van de schuld weer aanzienlijk gaat verslechteren, richting 4 tot 4,5 in de komende 12 tot 24 maanden. De wereldwijde vraag naar zuivel zal teruglopen, waardoor de opbrengsten en marges onder druk komen te staan. Daarbovenop verwacht S&P dat RFC productielocaties in Europa tijdelijk zal moeten stilleggen en dat een deel van de logistieke processen ernstig verstoord raken. Ook zal de behoefte aan vreemd werkkapitaal toenemen. Daardoor is de kans 1 op 3 dat de rating in 2021 verlaagd wordt.