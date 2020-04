Kalverimport zakt in door corona-uitbraak

Sinds half maart is de import van kalveren gehalveerd. Dit blijkt uit cijfers van RVO.nl.

In de week van 13 april zijn er 10.231 kalveren ingevoerd, 4 weken eerder waren dat er nog 21.168. Met deze daling duikt de invoer van dit jaar ook ver onder die van de afgelopen 2 jaar, terwijl de importen dit jaar afstevenden op hogere cijfers dan in 2019 en 2018. Het totaal over 16 weken ligt met 273.232 kalveren nog altijd bijna een kwart hoger dan de import in dezelfde periode vorig jaar.

Lager pitje

Door de corona-uitbraak is de buitenlandse handel op een lager pitje komen te staan. Eerder deze maand trok de Ierse veehouderij al aan de bel dat door corona de export van levende runderen instortte. De Nederlandse kalverhouderij importeerde dit jaar 46.234 Ierse kalveren, tegen 58.441 vorig jaar. Die export komt door de voorjaarskalvende veestapel eind februari op gang en loopt normaal gesproken tot eind mei, begin juni. Nu de transportmogelijkheden sterk verminderd zijn, ziet Ierland zijn uitvoer in korte tijd wegvallen. In de periode van 16 maart tot 19 april kwamen er 20.733 Ierse kalveren naar Nederland, een daling van 40% in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is Ierland de leverancier die het vervoer naar Nederland het hardst ziet dalen. De kalversector is hard getroffen door de corona-crisis, waardoor de slachtleeftijd oploopt en vervolgens ook stallen langer leeg komen te staan. Nederlandse kalveren worden nog wel opgehaald.