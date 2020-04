Hochwald houdt melkprijs maart opnieuw gelijk

Hochwald Foods Nederland houdt de melkprijs over maart opnieuw gelijk op € 34,74 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs exclusief btw, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, exclusief btw. Maximaal valt bij Hochwald € 37,04 te beuren bij de nieuwe Nederlandse standaardgehaltes.

Hochwald is derde hoogste betaler

Over maart is Hochwald, na FrieslandCampina en Bel Leerdammer, hiermee voorlopig de derde hoogste betaler. Het dochterbedrijf van de Duitse coöperatie Hochwald betaalt in Nederland echter geen nabetaling uit, want de Nederlandse vertegenwoordiging telt hier als een particuliere onderneming. Hochwald Nederland produceert voornamelijk gecondenseerde melk in blik, maar maakt ook melkdranken in kleinverpakking voor de Duitse markt.