Grote verschillen in voerkosten melkveebedrijven

Volgens Alfa Accountants en Adviseurs waren de verschillen in voerkosten op melkveebedrijven vorig jaar fors.

Afgelopen jaar bedroeg het verschil in de totale voerkosten tussen het gemiddelde melkveebedrijf en de 25% best presterende melkveebedrijven rond de € 2,20 per 100 kilo melk. Dat meldt Alfa Accountants en Adviseurs.

Voerkosten zorgen voor de grootste verschillen

Als onderdeel van de BAS Melkvee Plus rapportage rekent Alfa de proceskosten per kilo melk uit. Gemiddeld bedragen deze rond de € 25 per 100 kilo melk met een afwijking van circa € 4 naar beneden voor de 25% best presterende bedrijven en circa € 4 naar boven voor de 25% minst presterende bedrijven. Binnen deze proceskosten zorgen de voerkosten voor de grootste verschillen. Het gaat hier zowel om aangekocht als eigen geteeld voer.

Eigen geteeld ruwvoer

Van het verschil in voerkosten van € 2,20 komt € 1,30 voor rekening van kosten voor eigen geteeld ruwvoer. Deze cijfers zouden melkveehouders volgens Alfa kunnen aanzetten te gaan voor de laagste kosten, maar toch is dit lang niet altijd de beste strategie om te komen tot een maximaal bedrijfsresultaat.

Verschil van € 1,30 per 100 kilo melk in kosten ruwvoerteelt

Het accountantsbureau geeft het volgende voorbeeld. De 25% bedrijven met de laagste ruwvoeropbrengst halen 12.000 kVEM van een hectare en de 25% bedrijven met de hoogste opbrengst komen tot 17.000 kVEM per hectare. Dit betekent een verschil van € 1,30 per 100 kilo melk in kosten voor de ruwvoerteelt. Van het verschil wordt € 0,50 veroorzaakt door een verschil in de totale teeltkosten en € 0,80 door een verschil in opbrengsten. De gerealiseerde opbrengst heeft hier een grotere invloed op de totale voerkosten dan de hoogte van de gemaakte kosten.