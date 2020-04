Garantieprijs FrieslandCampina daalt naar € 33

De leden van FrieslandCampina ontvangen over de maand mei een garantieprijs van € 33 per 100 kilo.

Het gaat om een daling van € 2 ten opzichte van een maand eerder.

De zuivelonderneming gaat ervan uit dat referentiebedrijven hun melkprijzen verder gaan verlagen vanwege de gevolgen van de coronacrisis en de impact van de lage olieprijzen. Ook is in de garantieprijs een neerwaartse bijstelling verwerkt van € 0,37 vanwege lagere prijzen die de referentiebedrijven in de voorgaande periode hebben betaald.

Biologische melkprijs

Net als de garantieprijs voor gangbare melk valt ook de biologische garantieprijs over mei € 2 lager uit ten opzichte van de vorige maand. De biologische garantieprijs komt uit op € 45 per 100 kilo. Naast een verwachte daling van de biologische boerderijmelkprijzen van de referentiebedrijven, is ook een neerwaartse correctie van € 0,71 opgenomen vanwege de lagere prijzen die de referentiebedrijven in de voorgaande periode hebben uitbetaald.

De FrieslandCampina garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met standaardgehaltes eiwit (3,57%), vet (4,42%) en lactose (4,53%), exclusief btw. De bedragen gelden voor gangbaar bij een gemiddelde levering van 850.000 kilo melk en bij bio van 550.000 kilo melk op jaarbasis.