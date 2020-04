Focus Planet-programma leverde kleine plus

Een gemiddeld FrieslandCampina-bedrijf met 800.000 kilo melk per jaar heeft vorig jaar € 329,60 aan Focus Planet-premie ontvangen.

Dit blijkt uit een bericht dat FrieslandCampina heeft meegedeeld aan de leden. De gemiddelde score per lid was vorig jaar 55 ontwikkelpunten. Om positief te draaien, waren minstens 48 punten nodig. De gemiddeld 8 ‘pluspunten’ per lid waren goed voor een positief saldo van € 4,20 per 10.000 kilo melk.

Leden met 67 of meer punten behoren tot de toppers en komen in aanmerking voor een speciaal geschenk van de coöperatie. In het verleden was dat steeds een servies.

Zelffinancierend systeem

De Focus Planet-toeslag wordt gefinancierd uit een inhouding van € 25,00 per 10.000 kilo, ofwel een kwartje per 100 kilo. In totaal ging het vorig jaar om € 23,64 miljoen, aangevuld met € 2,57 miljoen aan boetes en kwaliteitskortingen. In totaal leverde dat ruim € 26,2 miljoen op. Het systeem is in beginsel zelffinancierend. De inhoudingen plus boetes worden herverdeeld over degenen die bovengemiddeld scoren.

Voor 2020 geldt als ondergrens een minimumscore van 20 punten, verdeeld over minstens 2 thema‘s. Uit de KringloopWijzer, die uiterlijk 15 mei moet zijn ingeleverd, komen de scores voor 5 thema‘s. Voor KalfOK en voor de thema’s levensduur en natuur & landschap gelden latere inleverdata; respectievelijk 30 november en 31 december 2020.