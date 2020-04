Eyes on Animals: veel mis met kalvertransporten

Kalvertransporteurs houden zich bij het transport van nuchtere kalveren vanuit Ierland naar Nederland nog steeds niet aan de wettelijke maximum reistijden. Dat stelt Eyes on Animals.

De dierenwelzijnsorganisatie legde samen met de organisaties L214 en Ethical Farming Ireland vast dat de reistijden structureel worden overschreden, in ieder geval bij een aantal transporten in de begindagen van maart 2020. Ook zouden dieren onnodig ruw worden behandeld.

Transportorganisatie Vee & Logistiek is voor een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd op dit bericht.

Limiet niet haalbaar

De organisaties volgden transporten vanuit het Ierse Rosslare naar het Franse Cherbourg en vervolgens naar kalvermesters in Nederland en Spanje. Kalveren zaten tussen de 23 en 29 uur aaneengesloten in een vrachtwagen voordat ze op de rustplaats in Frankrijk aankwamen. Dat is een stuk langer dan de maximaal wettelijk toegestane transportduur van 19 uur. Alleen de reistijd op de ferry is al bijna 18 uur. Daardoor is het volgens Eyes on Animals voor transporteurs in de praktijk niet haalbaar om gestelde limieten te halen.

Op de rustplaats werd een aantal kalveren geschopt en met stokken geslagen, zo is op beelden te zien De dierwelzijnsorganisaties riepen vorige week samen met 35 andere organisaties in een open brief aan de Europese Commissie op om een einde te maken aan transporten van dieren langer dan 8 uur, transporten over zee en transporten naar derde landen.

Geen beperkingen

Vanuit Ierland gingen afgelopen jaar zo’n 200.000 nuchtere kalveren naar voornamelijk Nederland en Spanje. De aantallen voor dit jaar zijn nog niet bekend. Eyes on Animals beklaagt zich ook over het feit dat de transporten gewoon doorlopen tijdens de coronacrisis. De beelden werden gemaakt in de periode van 3 tot en met 5 maart, toen er nog weinig beperkingen golden in verband met corona.