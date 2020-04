Eko Holland vraagt leden melkproductie te temperen

Leverancierscoöperatie Eko Holland heeft haar leden gevraagd de melkproductie komende periode te temperen. Er is als gevolg van de coronacrisis op de markt geen ruimte voor de seizoensmatige piek van 10 tot 20% extra melk.

Voorzitter René Cruijsen laat weten de leden te hebben gevraagd de krachtvoergift per koe wat te verlagen. Een paar kilo melk minder per koe per dag lijkt vooralsnog voldoende om de melkprijs nog enigszins in de benen te houden.

Groot voordeel voor Eko Holland is dat nagenoeg haar gehele melkplas in Nederland wordt afgezet. De afzet naar supers loopt nog prima en is zelfs wat toegenomen. Het wegvallen van de afzet van zuivel richting restaurants en horeca doet wel zeer. Hij noemt als voorbeeld de sluiting van de La Place-restaurants en de moeizame afzet van biologische room.

Verpoederen geen optie

Biologische melk laten verpoederen is geen optie als gevolg van beperkte verwerkingscapaciteit van zuivelfabrieken. De capaciteit die er is, wordt volgens de voorzitter in principe volledig benut voor het verpoederen van gangbare melk. Daarbij is hij ook geen voorstander van het aanleggen van grote voorraden die de markt nog langdurig kunnen beïnvloeden. Ook de spotmarkt voor vloeibare melk biedt met prijzen tussen de 20 en 25 cent per kilo melk geen soelaas .

Cruijssen hoopt prijsdaling te voorkomen

Met de ‘coöperatieve’ oproep om de melkproductie te beperken, hoopt Cruijsen de melkprijs stabiel te kunnen houden of slechts licht te hoeven verlagen. Dan is wel noodzakelijk dat de vraag vanuit horeca en restaurants op korte termijn weer op gang komt. Zo niet, dan lijkt een verdere daling van de melkprijs niet te voorkomen. Vanuit het supermarktkanaal verwacht Cruijsen geen druk op de prijzen.