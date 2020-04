EU-zuivel dringt aan op meer steun

De Europese zuivelindustrie is blij met de € 30 miljoen aan opslagsteun voor zuivelproducten, maar is nog niet tevreden. Dit blijkt uit een nadere reactie van koepelorganisatie EDA.

‘De aangekondigde steun kan slechts worden gezien als een eerste stap om de noden van de zuivel en melkveehouderij weg te nemen’, stelt de organisatie. Volgens haar is het nu aangekondigde geld nog afkomstig uit oude, nog niet gebruikte budgetten van de vorige Europese Commissie. De coronacrisis is evenwel nog niet voorbij. Voor het verlichten van de noden in de komende maanden met daarom aanvullend geld worden vrijgemaakt in de begroting van de nieuwe commissie, stelt de EDA. De organisatie herinnert landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski aan zijn eigen woorden, uitgesproken tijdens zijn gesprek vorige week met het Europarlement, toen hij stelde dat de schaal van deze crisis de mogelijkheden van het huidige budget te boven gaan.

Nog goedkeuring van Europarlement

De nu aangekondigde steun voor opslag van zuivel en vlees moet overigens nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en zal naar verwachting begin mei van kracht kunnen worden.