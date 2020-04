EDA: snel besluit nemen over marktsteun

Het beheerscomité voor de agrarische markten moet zo snel mogelijk een regeling openstellen voor de gesubsidieerde opslag van boter, melkpoeder en kaas.

Dit stelt de koepel van Europese zuivelbedrijven (EDA) in een schrijven aan dit comité. De EU heeft nog niet gereageerd. Ook doet de EDA een oproep om zuivelproducten op te kopen en die beschikbaar te stellen aan de minstbedeelden in de EU.

Eerder deed de koepel al oproepen aan de Europese Commissie om actie te ondernemen. Het pleidooi van de industrie om iets te doen, wordt hiermee steeds klemmender.

Nationale maatregelen worden al genomen

De EDA meent dat er nog een reden is om iets te doen. In Italië worden al nationale maatregelen genomen, en in Frankrijk vraagt de Cniel (Franse NZO) aan de regering om de boeren te betalen voor een tijdelijk lagere melkproductie. Het voorstel is om melkveehouders 32 cent per kilo te bieden voor niet geproduceerde melk tijdens de voorjaarspiek. Doel is de aanvoer 2 tot 5% lager te laten uitpakken dan vorig voorjaar. Dit soort nationale maatregelen zijn minder effectief, maar ook marktverstorend, reden waarom er een Europese aanpak moet komen, stelt de EDA.

Gesteunde opslag

Interventie van mageremelkpoeder is nog steeds/al weer mogelijk tot een volume van 109.000 ton. Boter kan opgekocht worden tot een volume van 50.000 ton. Sommige marktkenners verwachten dat mogelijk komende week al het eerste product wordt aangeboden. De voorkeur van de EDA gaat echter uit naar gesteunde opslag. Dan blijft het product eigendom van de producent. Het marktrisico ligt daar dan ook, waarmee de kans groter is dat eventuele voorraden niet onnodig lang op de melkprijs blijven drukken.