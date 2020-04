Cono verlaagt voorschot maart met 75 cent

Cono Kaasmakers verlaagt de voorschotmelkprijs over maart met 75 cent per 100 kilo naar € 34,52 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs zonder toeslagen. De maximale melkprijs, waar de meeste leden voor in aanmerking komen, ligt € 4,50 hoger en komt uit op € 39,02 per 100 kilo. Gemiddeld tot en met maart betaalt Cono een kale melkprijs van € 35,01 per 100 kilo. Dit is de prijs bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. Met genoemde prijs betaalt Cono € 1,50 per 100 kilo minder dan vorig jaar tot deze tijd.