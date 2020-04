Blankvleessector genegeerd bij opslagregeling

De Europese kalfsvleessector (blank vlees) is genegeerd bij het toekennen van Europese opslagsteun, maar lobbyt via lidstaten en het Europees Parlement hard om alsnog hulp te krijgen.

Dit meldt Brussels vertegenwoordiger Frans van Dongen van de Centrale Organisartie Vleessector. Vorige week maakte landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski bekend dat hijalsnog geld heeft gevonden voor steun aan de zuivel- en vleessectoren in verband met de coronacrisis. Er is € 30 miljoen vrijgemaakt voor opslag van boter, mageremelkpoeder en kaas. Ook voor de opslag van rund-, lams-, en geitenvlees is geld vrijgemaakt, maar niet voor de kalfsvleessector. Dit terwijl de laatste bedrijfstak al weken had gelobbyd voor steun en volgens Van Dongen ook de meeste behoefte heeft aan steun. “Ruim 40% van de afzet is weggevallen, vanwege het stilliggen van de catering en horeca. Ook worden fors minder kalveren opgezet.”

Besluit riep vragen op

Terwijl de kalfsvleessector tot nog toe is genegeerd, kregen de rund-, lams-, en geitenvleessectoren wel steun toegezegd, al hadden die daar weer niet echt om gevraagd. Het besluit van Wojciechowski riep dan ook direct vragen op, zowel vanuit de kalfsvleessectoren, als van de ministers van Landbouw van Italië, Frankrijk en België, en vanuit het Europarlement – dat ook mag meebeslissen. De positie van de Nederlandse minister van Landbouw is nog niet bekend.

Per 7 mei van kracht

Volgens het besluit van de Eurocommissaris zoals dat er nu ligt, kan rundvlees van runderen van acht maanden en ouder (dus ook oudere rosékalveren) voor drie tot vijf maanden worden opgeslagen. Het steunbedrag voor de opslag is vastgesteld op € 1.008 per ton. De opslag geldt alleen voor (ontbeende) achtervoeten. Voor geiten- en lamsvlees geldt dezelfde opslagperiode. Hier mogen hele karkassen in opslag worden gedaan, terwijl het steunbedrag is vastgesteld op € 866 per ton. Het lijkt erop dat de opslagregeling per 7 mei van kracht gaat.