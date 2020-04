‘Bij keizersnedes sta je wat dichter bij elkaar’

Vleesveehouder Jan te Riele heeft een vleesveebedrijf met 300 Verbeterd Roodbont koeien. Te Riele heeft geen medewerkers in dienst dus hoeft daarvoor geen extra coronamaatregelen te treffen.

Wel is het oppassen geblazen, want hij is longpatiënt en daarom extra vatbaar voor het virus. Te Riele regelt alles daarom op afstand. Vertegenwoordigers komen bijvoorbeeld niet langs.

Jan te Riele (57) heeft 300 stuks vleesvee in Vaassen (Gld.) - Foto: Koos Groenewold

De dierenarts komt wel geregeld langs. “Het is bij ons de tijd van het jaar dat de koeien afkalven. Dat gebeurt met keizersnedes. Dan moet je toch helpen en dan sta je dicht bij elkaar. Meestal helpt mijn zoon en anders mijn vrouw.” Als zij niet thuis zijn, dan moet hij zelf meehelpen. Gelukkig is het afkalfseizoen bijna aan het einde. “Er moeten er nog ongeveer 12 afkalven.”

Onder normale omstandigheden laat de veehouder zijn dieren slachten bij een vaste zelf slachtende slager die ook veel aan de horeca levert. Te Riele verwacht daar wel moeilijkheden mee. “Misschien moet ik ze langer laten staan. We gaan het zien.”