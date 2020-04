BDM laakt staking melkproductie uit protest

De roep in Duitsland om de melkproductie te beperken in verband met de teleurstellende prijsontwikkeling op de internationale zuivelmarkt wordt luider.

In sommige gevallen wordt de melk ook al helemaal niet meer aangeboden bij de zuivelfabrieken. Dit heeft niet alleen te maken met het te lage melkprijsniveau, maar ook moet ook worden gezien als protest tegen de vorige week definitief aangescherpte mestverordening. Sectororganisatie Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) schaart zich echter niet achter deze vorm van protest. Wel meent BDM dat er op Europees niveau dringend aan een productiebeperking moet worden gewerkt, maar de ‘mestwetgeving mag niet als stok worden gebruikt om de hond mee te slaan’. En dat zeker niet in deze tijden van coronacrisis, vindt de BDM.

Lees verder onder de tweet.

Ontspoorde melkmarkt

Ook de koepel van melkproducentenverenigingen in Duitsland, de Bayern MeG, acht de tijd meer dan rijp om de melkplas in te dammen. De koepelorganisatie met 135 aangesloten melkproducentenverenigingen en een slordige 14.000 leden in heel Duitsland, spreekt van een ernstig ontspoorde melkmarkt, die zonder ingrijpen fataal kan gaan worden voor de boeren. De in deelstaat Hessen werkende zuivelaar Schwälbchen dringt er bij de leveranciers op aan meteen 20% minder melk aan te dienen bij de fabriek.

Deutscher Bauernverband klopt aan bij Brussel

De noodkreten zijn inmiddels ook doorgedrongen tot de landelijke boerenfederatie Deutscher Bauernverband (DBV). De bond liet vrijdag 3 april een mededeling uitgaan waaruit blijkt dat het over de melkprijsproblemen aanklopt in Brussel. De Europese Commissie en de zuivelindustrie moeten volgens bestuurslid Karsten Schmal (bondsspreekbuis voor de melkveehouderij) nu ‘gepast reageren’. Voor Brussel houdt dat in, dat de tijd daar is om met de nodige financiële steun de mogelijkheid van private opslag te openen, aldus Schmal.

De melkverwerkers moeten vaart zetten achter het zoeken naar oplossingen om melkprijsschommelingen glad te kunnen strijken. Daarbij horen ook productieplanning en vasteprijsmodellen, onderstreept het DBV, dat deze eisen overigens al geruime tijd geleden heeft vastgelegd in zijn ’Strategie 2030 der deutschen Milchwirtschaft’.