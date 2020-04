Arla verlaagt mei-voorschot met € 1,03

Zuivelreus Arla verlaagt de voorschotmelkprijs voor mei met € 1,03 naar € 33,54 per 100 kilo. Aan toeslagen kan daar nog € 3,35 bij verdiend worden.

De verlaging is een gevolg van de lastiger marktomstandigheden. Ook de biologische voorschotprijs wordt verlaagd, en wel met € 1,81 naar € 46,36 per 100 kilo. Dit is ook de kale prijs bij 1,1 miljoen kilo, ex btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. Er zijn echter nog toeslagen bij te verdienen voor onder meer tankgrootte en bereikbaarheid. Wel moeten veehouders voldoen aan de normale regels voor biologisch voer. Wie een beroep doet op de Europese uitzonderingsverordening daarvoor, wordt met 3 cent per kilo gekort.