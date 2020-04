AH wil met zuivel als eerste klimaatneutraal zijn

Voor Albert Heijn is het streven naar klimaatneutrale melk van de boerderij een van de hoofddoelen in de samenwerking met Royal A-ware en DeltaMilk. Daarvoor is de retailer bereid om de vergoeding per kilo melk te verhogen van 3 naar 5 cent.

Voor deze premie moeten melkveehouders wel een aantal extra inspanningen verrichten. Voor wie de geschikte instelling en voldoende grond heeft, zijn de doelen echter wel haalbaar, meent COO Klaas de Jong van Royal A-ware. Koe, de natuur en boer De voorwaarden hebben betrekking op drie aandachtsgebieden: de koe, de natuur en de boer zelf. Het aandachtsgebied waar voor het nieuwe programma het meeste lijkt te veranderen, is dat van de natuur. Hier gaat gelden dat grasland niet meer mag worden geploegd, want het doel is oud grasland. Reden is dat juist dit grasland extra veel CO 2 vastlegt. Het zijn nieuwe inzichten uit buitenlands onderzoek (“in Nederland is daar nog weinig naar gekeken“). Vernieuwend is ook de schaal waarop het in Nederland wordt uitgevoerd. 10% grasland onder beheersmaatregelen Verder moet 10% van het grasland onder beheersmaatregelen vallen, waar van 1 april tot 1 juni niet mag worden gemaaid. Buiten die periode is er ook alleen ruige mest toegestaan. Verder worden alle percelen beschikbaar gesteld voor bodembemonstering (door Eurofins). Minimale KalfOK-score van 70 punten Voor het aandachtgebied koe geldt een minimale KalfOK-score van 70 punten en een kalfversterfte die niet boven het landelijk gemiddelde ligt. Kalveren moeten na de eenlingbox in groepshokken, waar ook minstens een vaste borstel is. Elk dier moet een eigen ligplek hebben, zonder harde ondergrond. Jongvee op alleen roosters mag niet en er dient te worden gewerkt aan een hogere levensduur van de koeien. De boer zelf moet zorgen voor een veilig en net bedrijf, moet op afspraak bezoek kunnen ontvangen en beschikbaar zijn voor een stageprogramma voor AH-managers.