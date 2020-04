ABN Amro: betere liquiditeitspositie melkveebedrijven

Melkveebedrijven hebben een betere liquiditeitspositie behaald in het eerste kwartaal van 2020.

Dat blijkt uit de liquiditeitsmonitor melkveehouderij van ABN Amro. De melkveesector had in het eerste kwartaal nog geen last van de coronacrisis. Dit heeft te maken met de vertraging van de zuivelbewegingen in de zuivelmarkt. Er is een plus van € 140 per koe te zien. Dit wordt veroorzaakt door € 90 per koe aan extra melkopbrengsten in januari. Ook is de melkproductie in het eerste kwartaal met bijna 4% toegenomen. De melkprijs nam toe met 1%.

Meer investeringen

De verbeterde liquiditeitspositie zorgde ervoor dat er meer geïnvesteerd werd en dat er privé meer werd uitgegeven.

Waar de rekening-courant van melkveebedrijven in december vorig jaar nog op gemiddeld € 10.000 in de min stond, staat die na het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld op € 14.000 in de plus.

Slechter vooruitzicht zuivelsector

Het vooruitzicht voor de komende maanden ziet er iets minder rooskleurig uit. Terwijl de melkproductie naar verwachting niet zal dalen, staan de prijzen van zuivelgrondstoffen onder druk. Door de coronacrisis, logistieke problemen en een lage olieprijs is er minder vraag naar zuivelgrondstoffen.

De prijzen voor melkpoeder en boter zijn tussen maart en april gedaald met percentages tussen de 10% en 25%.

De Nederlandse melkprijs daalde in maart met 0,3 cent per kilo en zal de komende maanden verder dalen. Daarmee zal de Nederlandse zuivelindustrie niet ontkomen aan problemen op de afzetmarkten.

ABN Amro verwacht voor de komende maanden dat de liquiditeitspositie op het gemiddelde melkveebedrijf zal dalen.