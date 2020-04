Betere gewasopbrengsten Koeien en Kansenbedrijven

De gemiddelde gras- en maïsopbrengsten op Koeien & Kansen-bedrijven lagen in 2019 hoger dan in het extreem droge 2018, maar bleven achter bij de resultaten in 2017.

Dit meldt onderzoeker Aart Evers van Wageningen UR. De grasopbrengst was gemiddeld 2.200 kilo drogestof per hectare hoger dan in 2018 en kwam uit op 11.400 kilo. De maisopbrengst was 1.500 kilo drogestof per hectare hoger en kwam uit op 15.900 kilo. De deelnemers in het oosten van het land kampten in 2019 echter nog wel met de gevolgen van hitte en droogte en trokken daarmee het gemiddelde omlaag. Een enkel bedrijf had ook last van muizenschade.

Percentage eiwit van eigen land

De hogere grasopbrengst van 2019 leidde er ook toe dat het percentage eiwit van eigen land opliep. Gemiddeld over drie jaar halen de Koeien & Kansenbedrijven 56% eiwit van eigen land. In 2019 was dit percentage gestegen naar 59%. De gemiddelde stikstofopbrengst van grasland (die gerelateerd is aan de eiwitproductie) kwam in 2019 op de Koeien & Kansenbedrijven uit op 310 kilo per hectare. In 2018 was dit bijna 270 kg per hectare.

Gemiddelde maïsopbrengst 2017 lang niet gehaald

Ondanks de gemiddeld ook hogere maïsopbrengsten is de gemiddelde maïsopbrengst van 2017 lang niet gehaald. Toen werd er met 18 ton drogestof per hectare ruim 2000 kilo meer gewonnen dan in 2019.